10 أفراد لكل 50 مترا.. السعودية تعلن شروط أداء فريضة الحج

أعلنت المملكة العربية السعودية البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال موسم الحج لعام 1441هـ، وهو الموسم الذي يقتصر على المقيمين في المملكة فقط ومن هم دون سنة الـ 60.

وجاء في بيان للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة تحرص على اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، خلال إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا، وذلك حفاظًا على صحة حجاج بيت الله الحرام، مع ضمان توفير أفضل الخدمات الصحية لهم.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية القواعد الـ 40 التي وضعتها المملكة للحج في هذا الموسم الاستثنائي