عمرو أديب ناعيا رجاء الجداوي بالدموع: اللي عنده صاحب ما يفرطش فيه

دخل الإعلامي عمرو أديب، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال حديثه عن رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، فذكر أنه ليس فقط من تأثر بوفاتها بل كل من عّمل معها سواء في البرنامج أو غيره حالتهم صعبة للغاية، "الست دي كانت محبوبة، رمز فيه معاني المحبة والسلام، فيه تسامح وفيه رقي وفيه أخلاق".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة " إم بي سي مصر"، أن الفن ليس أهم شيء وقف عنده في حديثه عن الراحلة، بل إنه وقف على إنسانيتها وشخصيتها، "ياريت لما الناس ترحل من الدنيا تبقى سايبة رائحة جميلة مثلما تركت رجاء الجداوي، هتوحشينا يا رجاء ربنا يرحمك ويثبتك عند السؤال".

وتابع: "عمر ما فيه حاجة هتعوضك، الرسالة واضحة، خالوا بالكم من الناس اللي زي رجاء خلوا بالكم من الناس اللي بتحكم، لما يكون عندك صاحب امسك فيه بإيديك وسنانك، احنا في زمن مفهوش صحاب كتير زي رجاء الجداوي"، مضيفًا بعينين دامعتين: "ساعدوني أني النهاردة مقعش، أنا كنت كويس لحد قبل ما ابتديت الحلقة، احنا شغالين شغلانة مؤلمة جدا، لما نفقد شخص عزيز، لازم تطلع إكرامًا ليه، أنا طالع النهاردة للست دي أكتر من أي حد".