في حلقة خاصة عن رجاء الجداوي.. دموع عمرو أديب تبكي السوشيال ميديا

حالة من الحزن الشديد سيطرت على السوشيال ميديا منذ سماع خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي والتأثر الأكثر والذي وصل لحد البكاء بعد إذاعة حلقة خاصة من برنامج "الحكاية" لعمرو أديب عن رجاء الجداوي.

عمرو تحدث خلال الحلقة عن طيب وكرم أخلاق الراحلة رجاء الجداوي والتي تربطه بها صداقة كبيرة وخلال حديثه أجهش أديب بالبكاء وتأثر به رواد السوشيال ميديا.

وانهالت تعليقات كثيرة على السوشيال ميديا منها "هنعيش ونموت بندور على صاحب واحد يفضل شايلنا في قلبه وإحنا عايشين ولما نموت".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح أمس، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، وادت الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.