التحقيق مع مراقبي امتحانات بالسويس في واقعة غش باستخدام المحمول

أحال محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، اثنين من مراقبي الامتحانات بلجنة مدرسة السويس الصناعية بنات وطالبة للتحقيق عقب ضبط الأخيرة بواقعة غش باستخدام المحمول أثناء امتحانات الدبلومات الفنية العملية.

كما أصدر مدير التعليم تعليماته بتحريز الهاتف المضبوط من قبل عضو الشؤون القانونية وموافاته بنتائج التحقيقات العاجلة.

وتفقد مدير التعليم بالسويس عدد من لجان الدبلومات الفنية لمتابعة سير أعمال الامتحانات العملية بها وأهمها لجنة مدرسة السويس الصناعية بنات والعسكرية للصناعات البحرية بنون .

وأكد الفولي، أن التعليم الفني والمهني بمصر قد حقق قفزات حقيقية خلال السنوات الأخيرة الماضية مما يُحتم ويفرض علينا حقيقة ثقل تلك الأمانة وعظم المسؤولية.