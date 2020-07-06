بعد قليل.. انطلاق ماراثوان امتحانات السنوات النهائية بجامعة عين شمس

تنطلق بعد قليل، أعمال ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية، بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، بعدد من الكليات بجامعة عين شمس، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية اتخذتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واتخذت جامعة عين شمس الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، وفقا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

ومن المقرر أن يخوض ماراثون الامتحانات بجامعة عين شمس 49500 طالبا على مستوى كليات الجامعة، على أن تتراوح فترات الامتحانات في اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات كما في ( كلية الهندسة- طب الأسنان – الصيدلة – التمريض )، أو فترتان كما في كليات (الطب - الحاسبات والمعلومات - الألسن – التربية – التربية النوعية – العلوم – الحقوق)، أو أكثر من فترتين لتصل إلى 3 أو 4 فترات مثل كليات (التجارة – الآداب – البنات)، ومن المقرر أن يصل متوسط عدد الطلاب في الفترة الواحدة بالكليات بين 200 - 1200 طالب تقريبا وفقًا لعدد طلاب كل كلية.

وحرصت إدارة الجامعة على تنفيذ حملة تطهير وتعقيم شاملة لكافة الأبنية ومشتملاتها وملحقاتها، إضافة إلى اللاندسكيب والحرم الجامعي والممرات وجميع المداخل والمخارج، ومراجعة منافذ التهوية بأماكن انعقاد لجان الامتحانات سواء (مدرجات – قاعات وسكاشن – معامل – ممرات).

ومن المقرر استقبال الطلاب قبل موعد دخول اللجان بساعة، من خلال العديد من المنافذ بكل كلية تجنبا لحدوث أي تزاحم، إلى جانب تحديد مسارات إجبارية لدخول وخروج الطلاب للجان، لتجنب أي تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان، وتكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري للدخول والخروج.

وشددت الجامعة على استمرار عمل المراكز الطبية بالكليات بكامل طاقتها مع منع الإجازات للأطقم الطبية العاملة بها طوال فترة سير الامتحانات، ودعم بعض الكليات بعدد 2 تمريض من مستشفى الطلاب طوال فترة الامتحانات، وتوفير 3 سيارات إسعاف واحدة بينها مقرها ثابت عند مبنى الامتحانات لخدمة الحرم الجامعي والحرم المقابل وحرم الجامعة بالعباسية، والأخرى بالإدارة الطبية جاهزة لأي طوارئ استثنائية والثالثة بكلية الزراعة.

وتابعت أنه جرى التنسيق مع إسعاف القاهرة لتوفير سيارة إسعاف مجهزة للتواجد بكليتي (البنات، التربية) خلال فترة الامتحانات لتلافي أي أزمات طارئة للطالبات، وتوفير 2 فرقة طوارئ طبية تتكون الفرقة الواحدة من دكتور و2 تمريض وموظف من الإدارة الطبية، بحيث تتواجد بالحرم الجامعي الرئيسي لخدمة كليات الحرم الرئيسي والحرم المقابل وحرم الجامعة بالعباسية.

وأوضحت الجامعة، أنه في حال الاشتباه بظهور أي أعراض بين الطلاب أثناء الامتحان مثل ارتفاع درجة الحرارة إلى 37 ونصف درجة فيما فوق، يمنع الطالب من دخول الامتحان ويتم اصطحابه فورا لمستشفى الطلاب بسيارة إسعاف مجهزة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، ويتم التأجيل للطالب بعذر طبي مقبول دون سداد مقابل العذر والاحتفاظ بتقدير المادة، مع حق الطالب بدخولها الدور الثاني.