انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية بآداب عين شمس

انطلقت منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بمرحلة الليسانس بكلية الآداب جامعة عين شمس، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن 6800 طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة بالكلية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، وفقا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

وأضاف مرتضى في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الكلية رفعت توزيع امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشعب المختلفة، موضحا أنها موزعة على ثلاث فترات في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن مدة فترة الامتحان الواحد ساعة واحدة، وبعد الانتهاء والبدء في الفترة الثانية يتم إجراء عملية تعقيم القاعات لمدة ساعة ونصف.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يخوض ماراثون الامتحانات بجامعة عين شمس 49500 طالب على مستوى كليات الجامعة، على أن تتراوح فترات الامتحانات في اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات كما في ( كلية الهندسة- طب الأسنان – الصيدلة – التمريض)، أو فترتان كما في كليات (الطب - الحاسبات والمعلومات - الألسن – التربية – التربية النوعية – العلوم – الحقوق)، أو أكثر من فترتين لتصل إلى 3 أو 4 فترات مثل كليات (التجارة – الآداب – البنات).

ومن المقرر أن يصل متوسط عدد الطلاب في الفترة الواحدة بالكليات بين 200 - 1200 طالب تقريبا وفقًا لعدد طلاب كل كلية.

وحرصت إدارة الجامعة على تنفيذ حملة تطهير وتعقيم شاملة لكافة الأبنية ومشتملاتها وملحقاتها، إضافة إلى اللاندسكيب والحرم الجامعي والممرات وجميع المداخل والمخارج، ومراجعة منافذ التهوية بأماكن انعقاد لجان الامتحانات سواء (مدرجات – قاعات وسكاشن – معامل – ممرات).

مؤكدا استقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد دخول اللجان بساعة، من خلال العديد من المنافذ بكل كلية تجنبا لحدوث أي تزاحم، إلى جانب تحديد مسارات إجبارية لدخول وخروج الطلاب للجان، لتجنب أي تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان، وتكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري للدخول والخروج.

وشددت الجامعة على استمرار عمل المراكز الطبية بالكليات بكامل طاقتها مع منع الإجازات للأطقم الطبية العاملة بها طوال فترة سير الامتحانات، ودعم بعض الكليات بعدد 2 تمريض من مستشفى الطلاب طوال فترة الامتحانات، وتوفير 3 سيارات إسعاف واحدة بينها مقرها ثابت عند مبنى الامتحانات لخدمة الحرم الجامعي والحرم المقابل وحرم الجامعة بالعباسية، والأخرى بالإدارة الطبية جاهزة لأي طوارئ استثنائية والثالثة بكلية الزراعة.

وجرى التنسيق مع إسعاف القاهرة لتوفير سيارة إسعاف مجهزة للتواجد بكليتي (البنات ، التربية) خلال فترة الامتحانات لتلافي أي أزمات طارئة للطالبات، وتوفير 2 فرقة طوارئ طبية تتكون الفرقة الواحدة من دكتور و2 تمريض وموظف من الإدارة الطبية، بحيث تتواجد بالحرم الجامعي الرئيسي لخدمة كليات الحرم الرئيسي والحرم المقابل وحرم الجامعة بالعباسية.