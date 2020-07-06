إغلاق دير سانت كاترين لمنع تفشي كورونا بين الرهبان

أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وافق على ازدواج طريق المدينة، وتوسعة وازدواج طريق دير سانت كاترين، وقال إن الهدف من ذلك وجود شبكة طرق داخلية تليق بالمدينة والسياح الذين يتوافدون من كل أنحاء العالم لزيارة الدير وصعود جبل موسى.

وأضاف أن مديرية الطرق بالمحافظة أسندت العناية لإحدى الشركات عن طريق المدينة بتكلفة 2 مليون جنيه، وبطول 1200 متر، وقال إنه يتوقع انتهاء هذا الأعمال خلال شهر.

وأعلن "العناني" أن رحلات السفاري إلى جبل موسي وباقي المعالم السياحية في المدينة متوقفة حتي الآن بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن إدارة دير سانت كاترين اتخذت قرارًا أمس بإغلاق الدير شهر حتى الأول من أغسطس لتفادي انتشار فيروس كورونا بين الرهبان خاصة أنهم من كبار السن.

وأشار إلى حصول أحد فنادق المدينة على شهادة للتشغيل، وهو جاهز لاستقبال السياح الوافدين الي المدينة، موضحًا أن هناك فنادق تقدمت للحصول علي شهادة للتشغيل بعد تطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارتا السياحة الصحة.