ضبط مركز خدمة سيارات ببني سويف يستخدم علامة تجارية بدون ترخيص

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة بني سويف في ضبط مركز خدمة سيارات يستخدم علامة تجارية شهيرة بالرغم من انتهاء عقد الوكالة مع الشركة صاحبة العلامة التجارية، مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه فور ورود معلومات للجهاز من الشركة صاحبة العلامة التجارية الشهيرة في مجال السيارات، بإنهاء عقد الوكالة وفسخ التعاقد مع أحد مراكز الخدمة والصيانة المتعاقد معها بمحافظة بني سويف لتقديم خدمات الضمان والصيانة للسيارات.

وأوضحت الشركة قيامها بإنذار المركز لإزالة العلامة التجارية من اللافتات والواجهات والرسائل والمحررات، والتوقف عن استخدام العلامة نهائيًا، بهدف منع ادخال اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين من حائزي السيارات من ذات العلامة.

وأشار "فرج" إلى أنه جرى تكليف الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة بنى سويف وإعداد حملة توجهت إلى مقر المركز، وفاجئت جميع العاملين به، وتبين استمرار المركز بالإعلان عن نفسه كموزع معتمد لعلامة السيارة من خلال اللافتات والمحررات الصادرة عنه، مع استمراره بتقديم خدمات الصيانة للمستهلكين على الرغم من انذاره بإنهاء عقد الوكالة بموجب انذار رسمي، فتم تحرير المحضر رقم 7475 لسنة 2020 جنح مركز بني سويف والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لوجود شبهة الإعلان المضلل واستخدام علامات تجارية بدون ترخيص من الشركة صاحبة العلامة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار الحملات الرقابية للتصدي لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقاً من دوره الوطني الذي أنشيء من أجله وهو حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

ودعا الجهاز جميع المستهلكين إلى التوجه بشكواهم له في حال وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، أو الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية باسم جهاز حماية المستهلك.