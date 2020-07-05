محافظ بني سويف يتابع منظومة العمل بالمركز الإقليمي للدم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منظومة العمل بمركز الدم الاقليمي شرق النيل، وذلك بعد وصول جهازين فصل البلازما " أوتوماتيكياً " للمتعافين من فيروس كورونا.وتفقد المحافظ انتظام العمل وإقبال المتبرعين على المنظومة، والتيسيرات المقدمة لهم، ومدى قدرة العاملين بالمركز على استخدام الجهاز بالشكل الأمثل، وذلك برفقة كل من: الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور إيهاب سراج مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والدكتور محمود حسن مدير المركز الإقليمي لنقل الدم ببني سويف.

وأكد المحافظ على أهمية هذا الدعم الذي وفرته وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة، ودعم جهود مجابهة تداعيات فيروس كورونا، حيث أن توفير جهازين لفصل البلازما بالمحافظة يعد ذلك تيسيرا نوعيا على أهالينا الراغبين في التبرع، وعدم انتقالهم خارج المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الهامة التي توفرها الدولة عن طريق توفير الأجهزة بالمحافظة يساعد على زيادة المتبرعين ويدعم هذا الأسلوب في علاج مرضى فيروس كورونا.

كما طالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بأهمية التواصل مع المتعافين من فيروس كورونا طبقًا لقاعدة بيانات المديرية، مشددا على أهمية متابعة استمرار الالتزام بالإجراءات اللازمة قبل التبرع بالدم من خلال إجراء فحص طبي شامل للاطمئنان على الحالة العامة للمتبرع ومدى انطباق الشروط الصحية قبل التبرع.

وحرص محافظ بني سويف على متابعة أعمال التبرع لأحد المواطنين، مطمئنا على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتيسيرات، مثنيا على من يقوم بهذا العمل الإنساني، حيث أن التبرع بالدم عمل إنساني في المقام الأول، وفي تلك الفترة الصعبة يمثل عملاً وطنياً.

واستعرض مسؤولو المركز سير العمل داخل بنك الدم، وتوفير الرعاية اللازمة وأوجه تقديمها للمواطنين، وعدد المتبرعين داخل الفرع يوميا، والتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته من البلازما والصفائح الدموية وغيرها، وآلية صرف الكميات المطلوبة، والمخزون الإستراتيجي.