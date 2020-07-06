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تسمم 4 أطفال وربة منزل بسبب وجبة منزلية في سوهاج

كتب:

خالد الغويط
11:50 ص | الإثنين 06 يوليو 2020
إصابة 4 أطفال وربة منزل بتسمم غذائي في سوهاج

إصابة 4 أطفال وربة منزل بتسمم غذائي في سوهاج

أصيبت ربة منزل و4 أطفال اليوم، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلية بقرية عواجة دائرة مركز طهطا بسوهاج، ونقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وتلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا يفيد ورود إشارة من مستشفي طهطا العام، بوصول كل من "سومية.ت" 50 عامًا، ربة منزل وميار فتحي، 13 عامًا، وأحمد شرف الدين، 8 سنوات، ونجلاء شرف الدين 10 سنوات، وإسلام شرف الدين، 5 سنوات، مصابين بحالة إعياء.

وبسؤالهم أفادوا بتناولهم وجبة طعام منزلية، مما نتج عنه إصاباتهم، وتم حجزهم في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.