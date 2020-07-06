وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الفرنسية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية

ترأس وزير النقل الفريق كامل الوزير أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية الفرنسية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية (اجيفراي) حيث تم التصديق على التقرير الفني والمالي عن نشاط الشركة واعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية وتقرير مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن العام المالي 2019

كما تم استعراض ايرادات الشركة حيث حققت الشركة ايراداً قدره 153.289 مليون جنيه وارباحا قدرها 32 مليون جنيه وذلك عن العام المالي 2019 وتم استعراض الموقف الفني للشركة حيث تم خلال عام 2019 تنفيذ اعمال الصيانة الميكانيكيةللسكك بواقع 1515.80 كم وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكة للتفريعات بواقع 333.5 مفتاح وتنفيذ أعمال تجديد السكة بواقع 33.642 كم وتنفيذ أعمال تجديدات التفريعات بواقع 74.66 مفتاح

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تدعيم الشركة بمعدات حديثة لزيادة انتاجيتها الفنية للمساهمة في رفع معدلات السلامة والامان بمنظومة السكك الحديدية .خاصة مع التوسع في أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة الحديد ومخططات الوزارة لازدواج عدد من الخطوط الحالية وانشاء عدد من الخطوط الجديدة مضيفا ان الوزارة تدعم كافة الشركات العاملة في مجال تجديدات السكة خاصة وأنه تم التخطيط لتنفيذ أعمال تجديدات سكة بأطوال (1534) كم + (2053) مفتاح بإجمالي تكلفة (19,8) مليار جنيه حتي عام 2024