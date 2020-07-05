وزير النقل يتابع تنفيذ مشروعات تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعي تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية استعرض وزير النقل مشروع تطوير المزلقانات حيث تم التخطيط لتطوير الأعمال المدنية لعدد (1102) مزلقان بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لعدد (1120) مزلقان بإجمالي تكلفة (2,548) مليار جنيه وحيث تم الإنتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد (700) مزلقان ، و الإنتهاء من تطوير نظم التحكم لعدد (439) مزلقان ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة اشارات خطوط السكك الحديدية.

كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير مشروع تطوير محطات السكك الحديدية حيث تم التخطيط لتنفيذ أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير المحطات لعدد (180) محطة حيث تم الإنتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (173) محطة بإجمالي تكلفة (1,706) مليار جنيه وجاري الإنتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (7) محطات المتبقية ، وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من المحطات الجاري تنفيذها ونزول كافة قيادات السكة الحديد لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بالمزلقانات والمحطات في أماكن التنفيذ وموافاته بتقارير أسبوعية عن تقدم الاعمال، و ضرورة مراعاة عوامل السلامة والأمان بالمحطات التي يجري تطويرها حفاظا على سلامة الركاب.

كما تابع الوزير مخطط البدء في تنفيذ المشروع العملاق لإنشاء محطة سكة حديد الصعيد في بشتيل وملحق بها ورش وهناجر للجرارات والعربات ومول تجاري والذي تبلغ تكلفته التقديرية 4,7 مليار جنيه.حيث أكد الوزير على أهمية مشروع محطة بشتيل حيث سيساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط علي محطات القطارات المركزية ( مصر – الجيزة ) علي مستوي النقل والخدمات والصيانة.