صور.. هشام عزمي يهدي مقتنيات والده للمركز القومي للمسرح

دعمًا للمشروع الثقافي التنويري التي تتبناه وزارة الثقافة، والمتمثل في إقامة جناح للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح، أهدى الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ونجل الفنان الراحل محمود عزمي، متحف المركز، مجموعة من المقتنيات الخاصة بوالده، لتكون ضمن المشروع.

وتشمل المقتنيات: بدلة وروب للراحل محمود عزمي، مع كارنيه نقابة المهن التمثيلية، والمحفظة الشخصية، وجواز سفر الفنان محمود عزمي، بالإضافة إلى نظارة وعلبة سجائر بالولاعة كان يستخدمهم عزمي، وصورة شخصية تجمع الفنان الراحل مع الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق والدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق والفنانة القديرة سميحة أيوب التي كانت تشغل مدير عام المسرح الحديث في ذلك الوقت.

وأهدى الدكتور هشام عزمي، المركز القومي للمسرح شهادة تكريم محمود عزمي من المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بدورته العشرين مع العدد الثاني لنشرة المهرجان التي تحتوي على تقرير كامل عن أعمال "عزمي" المسرحية، وشهادة أخرى لتكريمه من البيت الفني للمسرح.