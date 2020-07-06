12 دولة تتنافس في أول مسابقة إقليمية لطلاب الجامعات الفرانكفونية

اختتمت اليوم، المرحلة الأولى من المُسابقة الطلابية الإقليمية في ريادة الأعمال، والتي أطلقتها جامعة الإسكندرية بصفتها رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط، وتديرها الرخصة الدولية لقيادة الأعمال "IBDL".

تضمنت المرحلة الأولى من المسابقة، تعبئة النماذج الإلكترونية وتقديم أفكار المشروعات وحصول المشاركين على تدريب متخصص في ريادة الأعمال بغرض تنمية مهارات العرض وصياغة الأفكار لديهم، وبما يجعلهم أكثر احترافية وجاهزية للتنافس في المرحلة التالية، لاسيما وأن جميع المتنافسين من الطلبة.

وقال الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لـ "IBDL"، إن المُسابقة تهدف لرفع وعي الطلاب بثقافة ريادة الأعمال بغرض المساهمة في تشجيعهم على التفكير والابتكار والإبداع لبدء تنفيذ أفكارهم الخاصة وتحويلها إلى مشروعات قابلة إلى الاستمرار والبقاء بما يسهم في الانعكاس على تحقيق التنمية الإقتصادية.

وقالت الدكتورة ريم البكري، الأستاذ بجامعة الإسكندرية والمشرف على المسابقة، إن 83 فريقًا يمثلون 46 جامعة في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من طلبة الجامعات الفرانكفونية قد تقدموا للمسابقة، خلال فترة استقبال الطلبات، ولفتت إلى أن جميع المشاركين خضعوا لتقييم السمات بغرض مساعدتهم في تحديد أدوار كُل منهم داخل فريقه، وذلك خلال الفترة من 10 يونيو لـ 14 يونيو.

وقالت الدكتورة هبة ذكي المدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، "انتهينا اليوم من تدريب جميع الفرق المتنافسه في المسابقة على أهم المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة، وهو التدريب الذي بدأ في 10 يونيو واستمر حتى 5 يوليو، ونقوم الآن بجلسات الإرشاد والتوجيه من خلال أكثر من 24 خبيرا في ريادة الأعمال باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية للطلاب لتطوير أفكار المشروعات من أجل إعدادهم المرحلة القادمة من المسابقة.

تأتي هذه المسابقة بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية من خلال مشروع "CIPIEE" المسارات والإدماج الوظيفي والابتكار وريادة الأعمال في مصر، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورواد 2030، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وحاضنة أعمال كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.