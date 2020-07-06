النقض تقبل طعن 105 متهمين في "أحداث عابدين"

قضت محكمة النقض بقبول طعن 105 محكوم عليهم في قضية "أحداث عابدين"، وألغت حكم حبسهم الصادر من محكمة الجنايات، وحددت جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر موضوع القضية.

وأخلت المحكمة سبيل جميع الطاعنين في وقت سابق مع بداية نظر الطعن أمامها قبل عدة أشهر، حيث طعن 105 متهمين في القضية على حكم السجن الصادر بحقهم من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.

وعاقبت محكمة الجنايات 7 متهمين في القضية بالسجن 3 سنوات لكل منهم، وسجن الباقين سنة واحدة لكل منهم، قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.