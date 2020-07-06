كنائس مغاغة تفتح أبوابها للصلاة.. والأنبا أغاثون يلتقي بالكهنة عبر زووم

التقى الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس في المنيا، مع مجمع الكهنة بالإيبارشية، عبر برنامج زووم.

وقالت المطرانية في بيان لها، إن الأسقف تابع مع الكهنة تطورات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب كل كنيسة والمنطقة التي تخدمها.

واستقبل أسئلة الكهنة واستفساراتهم حول وضع الصلاة واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وقرر الأسقف عودة فتح الكنائس اعتبارا من اليوم بالإيبارشية طبقًا للتفويض الذي مُنح للأساقفة من قبل اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حسب الوضع الصحي في كل إيبارشية.