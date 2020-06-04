إيبارشية المنيا تمنع اشتراك الكهنة والشمامسة في مواكب الجنازات

قرر الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، منع الكهنة والشمامسة من الاشتراك في مواكب الجنازات التي كانت تجري في عدة قرى بالإيبارشية سواء أكان موكب جلب نعش المتوفى من منزله إلى الكنيسة أو الطواف به في شوارع القرية أو توصيله بعد الصلاة عليه حتى المدافن.

وقال الأنبا مكاريوس، في قراره الذي حمل رقم 18 لسنة 2020، إن ذلك يأتي نظرا للظروف التي تمر بها مصر بسبب انتشاء وباء فيروس كورونا المستجد، وحيث إنه تم حظر التجمعات والمواكب بكل أنواعها حرصا على سلامة الشعب ونظرا لما كان لهذه المواكب في الجنازات "الطواف بنعوش الموتى" من سلبيات.

وأضاف الأنبا مكاريوس، أنه يقتصر دور الكهنة والشمامسة من تاريخه على الصلاة على المتوفى داخل الكنيسة بحضور المشاركين التي تم قصرها في فترة الوباء على أسرة المتوفى فقط.

وسمح الأسقف للسيدات بحضور صلوات التجنيز في الكنيسة حيث كانت بعض الكنائس تمنعهم من ذلك.