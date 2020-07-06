المصل واللقاح: تطعيمات الإنفلونزا الموسمية مهمة.. وسنوفر كميات كبيرة

قال الدكتور أمجد حداد رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، إنّه يتم توفير تطعيم للإنفلونزا كل عا، لكن هذا العام الوضع يختلف كثيرا، فهناك إنفلونزا موسمية شديدة الخطورة تسبب نفس أعراض فيروس كورونا، مع وجود احتمالية وجود موجة ثانية من الفيروس بفصل الشتاء بعد انتهاء الموجة الحالية.

وتابع حداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN"، أنّ اللقاح سيتم توفيره هذا العام بكميات كبيرة، وبنسبة كبيرة لن يزيد سعره عن العام الماضي وسيكون متاحا ومناسبا للجميع.

وأضاف حداد أنّه سيكون هناك نوعين من المرض متشابهان في أعراضهما ومضاعافتهما بنسبة كبيرة، أحدهما ليس له لقاح حتى الآن وما زال العلماء في إطار إنتاج لقاح له: "لما يكون عندي وسيلة أحصر المرضى وأقي من إنفلونزا الشتاء بتطعيم أكبر عدد من المواطنين ضد الإنفلونزا، لحصر الأمراض الموجودة والإمكانية من مواجهة فيروس كورونا بشكل أكبر".

وشدد حداد على أنّ الدولة تتجه لتوفير كميات كبيرة من التطعيمات قبل دخول الشتاء لتطعيم كبار السن والأطفال ضد فيروس الإنفلونزا، وبالتالي تتمكن المنظومة الطبية من العمل على فيروس كورونا في الشتاء دون التشتت بين المرضين خصوصا مع تشابههما.

وأوضح أنّ هذه الخطوة استباقية كبيرة جدا لعمل قاعدة كبيرة من التطعيمات للمصريين، للسيطرة في حال وجود موجة أخرى من فيروس كورونا، ولكي تكون المنظومة قادرة على مواجهة الأعباء التي قد تحدث جراء وجود موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأكد حداد أنّ مراكز المصل واللقاح مستعدة هذا العام بشكل أكبر، لأن المراكز سيكون بها كميات أكبر وأعداد أكبر من التطيعمات، شارحا أنّ بعض الحالات التي تعرضت للتعب الشديد في بداية فصل الشتاء، وقالت إنّه ربما كان تشخيصه كورونا ولم يكتشف ذلك قبل إعلان الصين عن وجود الفيروس، فهذه الأقاويل غير صحيحة، خاصة أنّ فيروس كورونا سريع الانتشار، لكن الأعراض هي ذاتها، وما هي إلا إنفلونزا موسمية فقط لاغير.