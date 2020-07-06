القليوبية تسجل 835 إصابة كورونا بين الطاقم الطبي و10وفيات

سجلت محافظة القليوبية، 835 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطباء وطاقم التمريض على مستوى الإدارات الصحية بالقليوبية، منذ بداية الجائحة تعافى منهم الكثير ومازال الباقي يخضع للعلاج وفق برتوكول وزارة الصحة، علاوة على 10 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة، أن إدارة غرب شبرا الخيمة، سجلت أعلى معدلات إصابة بين الأطقم الطبية، ثم جاءت بعدها في الترتيب إدارات بنها وطوخ، وجاءت خريطة الإصابة كالتالي: إدارة بنها 107 حالات، طوخ 107 حالات، قها حالة واحدة، قليوب 87 حالة، إدارة شرق شبرا الخيمة 92 حالة، إدارة غرب شبرا 141حالة، إدارة القناطر الخيرية 70 حالة، وشبين القناطر 92 حالة، إدارة الخانكة 72 حالة، العبور 12 حالة وإدارة كفر شكر 54 حالة إصابة.

وشهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إطلاق التيار الكهربائي بمستشفى كفر شكر المركزي، استعدادا لتشغيلها تجريبيًا.

وتفقد "الهجان" مبنى الاستقبال القديم الذي يتم ترميمه، حيت جرى تغيير خط الصرف بالكامل بالمبنى، ثم توجه لوحدة الكهرباء بالمستشفى، حيث جرى إطلاق التيار الكهربائي وتشغيل المستشفى بالكامل بالتيار الكهربائي.