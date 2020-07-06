الذهب يتراجع عالميا مع هدوء الطلب على الملاذات الآمنة

تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات، اليوم، في ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعاف اقتصادي من خسائر وباء كورونا المستجد، بشكل تدريجي.

وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة، وأظهرت بيانات صادرة صباح اليوم، تعافي الطلبيات الصناعية في ألمانيا خلال شهر مايو تزامنًا مع بدء تخفيف قيود الإغلاق واستئناف النشاط الاقتصادي.

وأظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو، إضافة 4.8 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي، وتراجع معدل البطالة لـ 11.1% في يونيو الماضي، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأكبر عالميًا لديه قدرة على التعافي من خسائر كورونا بشكل تدريجي، رغم استمرار ظهور إصابات جديدة بالفيروس.