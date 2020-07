من روكي لرامبو.. أهم المحطات الفنية لسيلفستر ستالون في يوم ميلاده

في منتصف السبعينات لم يكن سيلفستر ستالون، سوى ممثل مغمور، شارك في عدد من الأعمال بمساحات صغيرة، لكنه في الوقت ذاته كان شديد الإيمان بموهبته، لديه إصرار لإثبات نفسه، ويرى أنه يستحق أن يكون أحد نجوم الصف الأول.

وقتها كتب سيلفستر ستالون فيلم "روكي"، وقدمه للمنتجان إيروين وينكلر وروبرت تشارتوف، فعرضا عليه 350 ألف دولار مقابل الحصول على النص، مع إعطاء دور البطولة لممثل معروف في ذلك الوقت مثل روبرت ديدفورد أو رايان أونيل، بيرت رينولدز، أو جيمس كان.

لكن سيلفستر ستالون رفض بيع السيناريو، وذلك على الرغم من أنه لم يكن لديه سوى 106 دولارات في البنك، ولا سيارة، وكان يحاول بيع كلبه لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف إطعامه، والسبب أنه كان يصر على قيامه ببطولة الفيلم الذي كتبه، في وقت لم يكن النجم صاحب الشعبية ولا الجماهيرية.

قوة النص وإصرار "ستالون" أجبرا المنتجان على الموافقة لقبول طلبه، بشرط عدم إعطاءه أجر على السيناريو، وتقليل ميزانية الفيلم إلى مليون دولار، وهي القصة التي قالها "ستالون" ونشرها موقع IMDB، بالصفحة الخاصة بالممثل.

يوم 3 ديسمبر 1976، طرح الفيلم بالسينما، وأثبت وقتها سيلفستر ستالون، موهبته، وأثبت أن إصراره للقيام بالدور هو الاختيار الأمثل، فالفيلم حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت أرباحه حاجز الـ 117 مليون دولار، ليصبح "ستالوني" نجما جماهيريا له شعبية في العالم كله.

وترشح"روكي" لـ 10 جوائز أوسكار، حصد 4 منها كـ"أفضل فيلم، أفضل مونتاج وأفضل إخراج".

ولد صاحب الإصرار والمؤمن بموهبته سيلفستر ستالون 6 يوليو 1946 ليكمل اليوم عامه الـ 74، شارك كممثل في أكثر من 80 عملا، وشارك في إنتاج 21 عملا، وكتب 31، وأخرج 8 أفلام.

أول فيلم شارك فيه سيلفستر ستالون، The Square Root عام 1969، بعدها شارك في عدة أفلام بأدوار صغرة منها Capone ،Death Race 2000 ،Cannonball! ،The Lords of Flatbush حتى انطلق بفيلم روكي نحو النجومية.

بعدها قدم فيلم F.I.S.T. ،Paradise Alley، وانتهت فترة التسعينات بقيامه ببطولة فيلم روكي الجزء الثاني والذي كتبه وأخرجه وكانت أرباحه 85 مليون دولار، وقدم الجزء الثالث منه عام 1983.

وفي عام 1982 قام ببطولة فيلم First Blood حيث جسد شخصية رامبو الشهيرة، وتخطت أرباح الفيلم الـ 125 مليون دولار، لينطلق بعدها في العشرات من الأفلام التي لاقت نجاحات جماهيرية، وآخر أفلام "ستالوني" Rambo: Last Blood عام 2019، وفي نفس العام شارك في فيلم Escape Plan: The Extractors.