توم كروز والأوسكار.. ترشح لها 3 مرات ولم يحصدها

نجم شباك، تحقق أفلامه أعلى الأرباح، ولكن على الرغم من شعبية توم كروز الكبيرة، وعمله مع كبار المخرجين، منهم مارتن سكورسيزي وستانلي كوبريك وفرانسيس فورد كوبولا، إلا أن الممثل الذي يتم عامه الـ 58 اليوم، لم يحصد جائزة الأوسكار ولا مرة، على الرغم من ترشحه لها 3 مرات.

أول ترشيح لتوم كروز لجائزة أوسكار عام 1990 في فئة أفضل ممثل دور رئيسي بفيلم Born on the Fourth of July، وهو من إخراج أوليفر ستون، وشارك في بطولته براين لاركن، ريمون ج.باري.

وترشح الفيلم لـ8 جوائز أوسكار حصد منها 2، وهي أفضل مخرج وأفضل مونتاج.

ونافس وقتها توم كروز على جائزة أفضل ممثل كل من دانيال داي لويس، ومورجان فريمان، روبن ويليامز، كينيث براناغ، وحصدها دانيال داي لويس عن فيلم قدمي اليسرى.

وثاني ترشح لتوم كروز لجائزة أوسكار، كان عام 1997، عن دوره الرئيسي في فيلم Jerry Maguire، وهو من إخراج كاميرون كرو، وشارك في بطولته رينيه زيلويجر.

وترشح الفيلم لـ5 جوائز أوسكار، وحصد واحدة وهي أفضل ممثل دور مساعد لـ Cuba Gooding Jr.

وفي عام 1999، كان الترشيح الثالث لتوم كروز، عن دوره الرئيسي في فيلم Magnolia، من إخراج وتأليف بول توماس أندرسون، وترشح الفيلم لـ3 جوائز أوسكار.

ونافس توم كروز على جائزة أفضل ممثل مجموعة من كبار النجوم وهو كيفين سبيسي، دينزل واشنطن، شون بن، ريتشارد فارنسورث وحصدها كيفين سبيسي عن دوره في فيلم American Beauty.

وترشح توم كروز لـ7 جوائز جولدن جلوب، وحصدها مرتين الأولى عن فيلم Born on the Fourth of July، والثانية عن فيلم Magnolia، كما ترشح لبافتا مرة عام 1989، بالإضافة إلى عدد من الترشيحات الأخرى.