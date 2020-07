بينهم كوبريك وسكورسيزي وكوبولا.. 15 مخرجا مميزا في مسيرة توم كروز

خلال مسيرته الفنية شارك توم كروز في أكثر من 45 عملا فنيا، وحققت أفلامه أعلى الأرباح، وتعاون النجم الأمريكي الذي يجري اليوم عامه الـ 58 مع مجموعة من أهم المخرجين السينمائيين.

فرانسيس فورد كوبولا

عام 1983 اختار المخرج الكبير فرانسيس كوبولا، النجم الشاب وقتها الذي كان يسعى للانطلاق توم كروز، في فيلم The Outsiders.. وكان عمره 21 عاما.. لينطلق بعد الفرصة التي وهبها له "كوبولا" نحو النجومية.

وفرانسيس فورد كوبولا يعتبر واحد من أهم المخرجين في هوليود، أخرج سلسلة الأب الروحي، وإجمالي ترشيحات كوبولا للأوسكار عددها 14، تتنوع بين فئات الإخراج، التأليف والإنتاج، وحصدها كمؤلف 3 مرات، وكمخرج مرة وكمنتج مرة.

ريدلي سكوت

شارك توم كروز في فيلم Legend الذي أخرجه سكوت عام 1958، ومن تأليف William Hjortsberg.

وريدلي سكوت ترشح لجائزة أوسكار 4 مرات عن أفلام Thelma & Louise ، Gladiator، Black Hawk Down، The Martian .

مارتن سكورسيزي

عام 1986، شارك توم كروز في فيلم The Color of Money.. وشارك في بطولته بول نيومان.

يعتبر سكورسيزي أكثر مخرج حي رشح لجائزة أوسكار في التاريخ، بـ9 ترشيحات، كما أنه ترشح لها 7 مرات أيضاً لكن في فئات أخرى كأفضل سيناريو، وأفضل فيلم، وفاز بها مرة واحدة عن إخراجه فيلم The departed، عام 2006.

باري ليفنسون

عام 1988 قدم توم كروز أداء شديد التميز أمام الممثل دستن هوفمان، في فيلم Rain Man، والذي أخرجه "ليفنسون" وحصد به 4 جوائز أوسكار.

وترشح باري ليفنسون لجائزة أوسكار 5 مرات وحصدها لمرة.

أوليفر ستون

عام 1989، شارك "كروز" في فيلم Born on the Fourth of July، والذي أخرجه أوليفر ستون وحقق نجاحا كبيرا وترشح لـ 8 جوائز أوسكار حصد منها 2.. وترشح وقتها توم كروز لجائزة أفضل ممثل.

وترشح أوليفر ستون لـ 11 جائزة أوسكار وحصد منها 3.

رون هوارد

أخرج لتوم كروز فيلم Far and Away عام 1992، وشارك في بطولته الممثلة نيكول كيدمان.

و"هوارد" ترشح لجائزة أوسكار 4 مرات، حصد منها 2 عن فيلمه الشهير العقل الجميل عام 2002.

سيدني بولاك

عام 1993، أخرج لتوم كروز The Firm وترشح الفيلم لجائزتي أوسكار.

وسيدني بولاك، ترشح لـ7 جوائز أوسكار، في فئات الإخراج والإنتاج، وحصدها مرتين، عام 1968، في فئة أفضل مخرج عن فيلم Out of Africa، وحصد أيضا الفيلم جائزة أفضل فيلم عام 1968، والفيلم من بطولة ميريل ستريب وروبرت ديفورد.

براين دي بالما

أخرج لتوم كروز أول فيلم من سلسلة المهمة المستحيلة عام 1996، وتخطت أرباح الفيلم 457 مليون دولار.

وأخرج براين دي بالما، واحد من أشهر أفلام العصابات وهو الوجه ذون الندبة للنجم آل باتشينو عام 1983.

كاميرون كرو

أخرج لتوم كروز فيلم Jerry Maguire عام 1996، وترشح "كروز" من خلاله لجائزة أوسكار أفضل دور رئيسي، كما أخرج لكروز أيضا فيلم Vanilla Sky عام 2001.

وكاميرون كرو حصد جائزة أوسكار مرة عن تأليفه فيلم Almost Famous.

ستانلي كوبريك

في عام 1999 كان توم كروز بطلا لآخر أفلام المخرج الأسطوري ستانلي كوبريك، ترشح "كوبريك" لجائزة أوسكار 13 مرة وحصدها كأفضل تأثيرات بصرية عن فيلمه 2001: A Space Odyssey.

بول توماس أندرسون

أخرج وألف لتوم كروز فيلم Magnolia عام 1999، وترشح الفيلم لـ 3 جوائز أوسكار.

وبول توماس أندرسون، ترشح لـ 8 جوائز أوسكار، آخرها عن فيلم Phantom Thread للنجم دانيال داي لويس عام 2017.

ستيفن سبيلبرج

أخرج لتوم كروز فيلم Minority Report، عام 2002، وتخطت أرباحه الـ 358 مليون دولار.

وأخرج أيضا لكروز War of the Worlds، عام 2005، وترشح الفيلم لـ 3 جوائز أوسكار

وسبيلبرج ترشح لجائزة أوسكار 18 مرة وحصدها 3 مرات.

إدوارد زويك

أخرج لتوم كروز فيلم The Last Samurai عام 2003، وترشح الفيلم لـ 4 جوائز أوسكار.

كما أخرج لكروز فيلم Jack Reacher: Never Go Back عام 2016

وزويك، 58 عاما، حصد جائزة أوسكار أفضل فيلم عام 1999 عن Shakespeare in Love.

مايكل مان

تعاون توم كروز مع المخرج مايكل مان في فيلم Collateral وهو من تأليف Stuart Beattie، وشارك في بطولته جيمي فوكس. وترشح الفيلم لجائزتي أوسكار

ومايكل مان، ترشح 4 مرات لجائزة أوسكار.

روبرت ريدفورد

أخرج لتوم كروز Lions for Lambs عام 2007، والذي شارك في بطولته ميريل ستريب وروبرت ريدفورد.

وترشح "ريدفورد" لجائزة أوسكار 4 مرات، وكرمته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 2002، كواحد من المبدعين والملهمين في صناعة السينما.