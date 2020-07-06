وزيرة البيئة: التخلص من القمامة على مستوى الجمهورية خلال عامين

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة انه سيتم التخلص من القمامة على مستوى الجمهورية خلال عامين حيث يتم الانتهاء من المدافن و المحطات الوسيطة من خلال منظومة إدارة المخلفات لتطوير حيث يجري اعداد البنية التحتية اللازمة في جميع المحافظات.

وقالت الوزيرة ذلك في كلمتها بإجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي اليوم ، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد انه سيتم الانتهاء من التخلص من مخلفات المصانع خلال أربع سنوات.

واضافت " فواز " الى ان هناك تعاون وتجانس والتكامل بين جميع الجهات المعنية، حيث أن هناك عدد من المحافظات تستطيع طرح عقود تشغيل "جمع وفرز ، ونقل ، وتدوير للقمامه"، وستعمل وزارة الانتاج الحربي على رفع كفاءة المصانع ، مشيرة إلي أن وزارة التخطيط تعمل علي توفير التمويل اللازم ، أما المالية زارة المالية ستقوم بتجهيز عقود التشغيل بينما تقوم وزارة التنمية المحلية بتجهيز وحدة التمويل المركز مع المحافظين.

وقالت الوزيرة ردا على بعض النواب الذين طالبوا بتطبيق تجارب الدول الناجحة في هذا المجال قائلة : "مينفعش دوله تنقل تجربة دولة أخري "كوبي باست" و طبيعة المحافظات المصرية مختلفة "، مشيرة إلي أن هناك محافظات الدلتا يختلف فيها بناء المدفن عن المحافظات الأخرى .

وأكدت فؤاد أن قانون المخلفات مهم لاسيما وأنه يتضمن تفاوت وفصل فى الأدوار والمسؤليات بين الوزارت ، لافتة أن القانون يتعامل مع المحافظة كلها ولا يفرق بين الأحياء العادية والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وسيكون هناك ثلاث جهات منفذه منها الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي