بعد إعلان إعادة فتحها.. متاحف ثقافية تستقبل الجمهور مرة أخرى من الغد

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة برنامج عودة فتح المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

قال الدكتور خالد سرور إنّ المرحلة الأولى لعودة النشاط بالمتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية تنطلق غدًا، الثلاثاء 7 يوليو، بالمتاحف الآتية:

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

وتبلغ سعره تذكرة الدخول 10 جنيهات، ومواعيد الدخول يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

متحف محمد ناجي

تذاكر دخول المتحف 5 جنيهات للمصريين، و3 جنيهات للطلبة، و10 جنيهات للأجانب، الدخول مجانا للأطفال أقل من 12 عامًا، وللكبار أكبر من 60 عامًا‬.

متحف محمود مختار بالقاهرة

تذاكر دخول المتحف 5 جنيهات للمصريين، و3 جنيهات للطلبة، و10 جنيهات للأجانب، الدخول مجانا للأطفال أقل من 12 عامًا، وللكبار أكبر من 60 عامًا‬.

أما المرحلة الثانية تبدأ يوم الثلاثاء 14 يوليو وتضم المتاحف الآتية:

متحف طه حسين

تذاكر دخول المتحف 5 جنيهات للمصريين، و3 جنيهات للطلبة، و10 جنيهات للأجانب، الدخول مجانا للأطفال أقل من 12 عامًا، وللكبار أكبر من 60 عامًا‬.

متحف الزعيم جمال عبد الناصر

تذاكر دخول المتحف 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة، و20 جنيهًا للأجانب، الدخول مجاني للأطفال أقل من 12 عامًا، وللكبار أكبر من 60 عامًا‬.

متحف مصطفى كامل

الدخول مجانا للجميع.

وأكد سرور، أنّ استقبال الجمهور يراعي الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحفاظ على سلامة الزوار والعاملين.

وأكد الدكتور فتحي عبدالوهاب، أنّ المرحلة الأولى لعودة النشاط لمتاحف صندوق التنمية الثقافية غدًا، الثلاثاء 7 يوليو، ستبدأ بفتح أبواب المتاحف الآتية:

متحف أم كلثوم بقصر المانسترلي

تذكرة الدخول جنيهين للمصريين وجنيه واحد للطالب.

المعرض الدائم بقصر الأمير طاز

تذاكر دخول المتحف 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطلبة، و20 جنيهًا للأجانب، الدخول مجانا للأطفال أقل من 12 عامًا، وللكبار أكبر من 60 عامًا‬.

نتاج ملتقى الأقصر الدولي للفنون

الزيارة مجانًا.

وتنطلق المرحلة الثانية يوم الأحد 2 أغسطس المقبل، ويعاد تشغيل متحف أديب نوبل نجيب محفوظ بمنطقة الأزهر.