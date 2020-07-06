ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تغلب التفاؤل الاقتصادي على مخاوف كورونا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بمستهل أولى جلسات الأسبوع، اليوم، في ظل تغلب تفاؤل المستثمرين حيال حدوث تعافي اقتصادي عالمي تدريجيا، على مخاوفهم بشأن استمرار انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ببعض الأجزاء من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

ارتفاع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 1.61%

وارتفع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 1.61% مسجلا 371 نقطة، كما صعد كل من مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.92% والألماني "داكس" بنسبة 1.98% .

وفي بريطانيا، ارتفع مؤشر" فوتسي 100" بنسبة 2.19% مسجلا 6292 نقطة.

وأظهرت بيانات صادرة صباح اليوم، تعافي الطلبيات الصناعية في ألمانيا خلال شهر مايو الماضي تزامنا مع بدء تخفيف قيود الإغلاق واستئناف النشاط الاقتصادي.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني: ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 10.4% بعدما كانت قد انخفضت لمستوى قياسي بنسبة 26.2% في إبريل الماضي، بسبب التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا المستجد وعمليات الإغلاق التي فرضت لمكافحة انتشار العدوى.

وعلى صعيد متصل، أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو إضافة 4.8 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي، في حين كان المتوقع إضافة 3 ملايين وظيفة فقط بعد إضافة 2.509 مليون وظيفة في مايو فاجأت الأسواق بقدرة سوق العمل على التعافي .

وأظهر التقرير الصادر، الخميس الماضي، تراجع معدل البطالة لـ 11.1% في يونيو، بينما كان من المتوقع أن يتراجع ل 12.3% فقط بعد انخفاض في مايو الماضي لـ 13.3% من الـ 14.7% التي صعد إليها في أبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".