رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدداً من المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة، التي يتم تنفيذها بهدف تيسير حركة المرور في المحافظة، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشملت الجولة، تفقد أعمال توسعة وتطوير شارع "الزعيم الراحل أنور السادات- ترسا سابقاً"، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من اللواء أحمد راشد حول الموقف التنفيذي "لمشروع إنشاء وتوسعة وتطوير الشارع"، لافتاً إلى أنه في ضوء البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم ولتخفيف الضغط المروري على شارعي الهرم وفيصل، وإيجاد بديل لهما، فقد تم اختيار الشارع ليكون هو البديل، حال الإغلاق الجزئي أو الكلي لبعض المناطق، إلى جانب خلق انسياب مروري، وتنفيذ خط التنظيم للشارع، وخلق مجتمع حضارى بعيداً عن العشوائية، إضافة إلى توفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع.

وتم استعراض مراحل تنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته 350 مليون جنيه، وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ 41 قرار إزالة تعد على خطوط التنظيم في المرحلة الأولى من المشروع، من محور المريوطية حتي شارع المحولات، ونزع ملكية وهدم 161 عقارا متوسط ارتفاعاتها 15 مترا بالمرحلة الثانية بالمشروع في المنطقة من شارع المحولات حتي شارع عثمان محرم، وتم رصف المرحلة الأولي بعرض 40 مترا وطول 2 كيلومتر.

وعرض المحافظ جانباً تفصيلياً من مراحل المشروع، حيث تناول أعمال إنشاء وتوسعة وتطوير شارع المحولات، لافتاً إلى أن الشارع يبلغ طوله 450 مترا ويعد الرابط بين شارع الهرم وشارع "السادات-ترسا سابقاً" ويتم توسعته ليشكل أحد محاور نقل الحركة من شارعي الهرم وفيصل إلى شارع "السادات-ترسا سابقاً" الجاري تنفيذه، موضحا أنه تم تحديد الملكيات للشارع بالتنسيق مع هيئة المساحة، كما تم إزالة المنشآت المتعدية على الملكية العامة، ونقل المرافق، والبدء فى أعمال الرصف والتوسعة ليصبح الشارع بعرض 40 م بدلا من 17 م.

وخلال جولته التفقدية، توقف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له لتفقد "المخطط العام لتطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير".

وأكد مدبولي، أهمية مشروع تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نظراً لضخامة هذا المشروع القومي والذي يعد مقصداً للسياح من مختلف الدول في ظل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومتنوعة، وبالتالي كان ضرورياً العمل علي تخفيف حدة الزحام والكثافات من حوله لضمان سيولة الحركة المرورية وتسهيل وصول السياح إليه.

وخلال الجولة التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي لتطوير طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي في المسافة من ميدان الرماية وحتى الطريق الدائرى الأوسطي بطول 16 كم وتطوير محور المنصورية.

وفيما يخص تطوير طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، تمت الإشارة إلى أن نسب التنفيذ الخاصة بالقطاع الأول بطول 9.5 كم (في المسافة من الدائري الأوسطي حتى تقاطعه مع طريق الواحات) بلغت 94% في الاتجاه الشرقي و75% في الاتجاه الغربي، وبالنسبة للقطاع الثاني بطول 2 كم (في المسافة من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية تعديل مسار طريق الفيوم)، تم التنويه إلى الانتهاء من 72% في الاتجاه الشرقي و70% في الاتجاه الغربي.

أما بالنسبة للقطاع الثالث بطول 4.5 كم (من نهاية تعديل مسار طريق الفيوم حتى ميدان الرماية) فقد تم الانتهاء من 50% في الاتجاه الشرقي و25% في الاتجاه الغربي. كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ 97% من نفق طريق الفيوم مع الطريق الدائري.

وفيما يخص توسعة وتطوير محور المنصورية تمت الإشارة إلى الإنتهاء من 53% منه، حيث تم تنفيذ 60% من أعمال الطريق الرئيسي، و25% من أعمال طريق الخدمة الجنوبي، و39% من كوبري تقاطع المنصورية مع شارع الهرم، و60% من كوبري تقاطع المنصورية مع شارع فيصل.

كما تفقد مدبولي "الموقع العام لتطوير محور المنصورية" بطول 2.5 كم من تقاطعه مع شارع الهرم وحتى الطريق الدائري (القوس الشمالي)، والذي تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه.

وفيما يخص مشروع نفق تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، تم استعراض الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع والذي يتكون من 3 محاور بطول 54م وعرض 47م بـ6 حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالي 5 آلاف م3 خرسانة و1550 طن حديد.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي الخاص بمشروع كوبري تقاطع محور المنصورية مع طريق الفيوم، والذي يتكون من كوبري بطول 700 متر وعرض 10 أمتار، وبه عدد 3 حارات مرورية بإجمالي 9 آلاف م3 خرسانة و3500 طن حديد، وكذا عرض الموقف التنفيذي لمشروع كوبري تقاطع محور المنصورية مع شارع الهرم، والذي يتكون من كوبري بطول 531 متراً وعرض 21 متراً و3 حارات مرورية لكل اتجاه، بإجمالي 8800م3 خرسانة و3400 طن حديد، و710 أطنان معدنية.