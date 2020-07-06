وزير داخلية النمسا: تركيا ضالعة في أحداث عنف مظاهرات الأكراد في فيينا

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، إنه على قناعة بضلوع تركيا في أعمال الشغب التي حدثت خلال مظاهرات للأكراد في فيينا على مدى الأيام الماضية.

وأوضح نيهمر، في تصريحات اليوم، أن هذه الأحداث موضع تحقيق من قبل مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب وجهات أمنية أخرى، مشيرًا إلى إقدام عدد من الأتراك على استخدام العنف ضد مظاهرة كردية يسارية؛ حيث اعتدوا على رجال الشرطة ومعداتهم.

وأضاف الوزير النمساوي، أن بلاده لن تسمح بأن تتحول أراضيها لساحة للصراع وأعمال العنف بين الفصائل التركية، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الاندماج، من أجل ضمان عدم تكرار تلك الأحداث.

وأوضح نيهمر، أن وزير الاندماج سوزانا راب، تقدمت بخطة جيدة من 5 عناصر بهدف احتواء هذه الصراعات مستقبلًا من خلال مراكز رصد وإنذار تدرس الصراعات القادمة مع الجاليات الأجنبية في البلاد وخلفيتها العرقية والدينية، إضافة إلى تدريب الشرطة على مواجهة هذا النوع من الأحداث.