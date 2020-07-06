برلمان كردستان يحقق في الاعتداءات التركية - الإيرانية على شمال العراق

اتخذ برلمان إقليم كردستان العراق قرارا بإرسال 4 لجان تحقيق منفصلة إلى مناطق في شمال العراق، والتي استهدفتها مؤخرًا القوات التركية والإيرانية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضح موقع "روداو" الإخباري الكردي، أن نائب الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيا حميد، أشار إلى أنه جرى تكليف الوفود بناءً على طلب برلمان إقليم كردستان العراق، منوهًا بأن اللجان ستقوم بزيارة المناطق الحدودية في زاهو وعميدي وأربيل والسليمانية، وستقوم لجنة أخرى مكونة من 11 شخصًا بفحص حدود دهوك والبطيفة وزاهو ضمن مجموعتين مختلفتين.

وستقدم الوفود نتائجها إلى رئاسة برلمان الإقليم ضمن تقرير واحد، وقال "حميد"، إن التقرير سيُناقش بعد ذلك في البرلمان.

وأطلقت تركيا عمليات جوية وبرية شمال العراق، في منتصف يونيو الماضي، ضد قواعد حزب العمال الكردستاني، كما نفذت إيران هجمات متزامنة.

وقتل منذ 17 يونيو الماضي، ما لا يقل عن 6 مدنيين عراقيين عندما قصفت الغارات الجوية التركية أهدافًا لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.