سفير العراق يشيد بإرسال مصر مُساعدات طبّية عاجلة إلى بلاده

التقت هالة زايد وزيرة الصحّة والسكان المصريّة، سفير جمهوريّة العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربيّة أحمد الدليميّ، ويبحثان سُبُل التعاون الثنائيّ بين البلدين في مُواجَهة وباء كورونا.

وأشاد الدليميّ، بمُبادرة الحُكُومة المصريّة بإرسال مُساعدات طبّية عاجلة إلى العراق في الأيّام الثلاثة المقبلة، وتخفيض أجور العلاج للعراقيين المقيمين في مصر المُصابين بالوباء أسوة بالمُواطِن المصريّ، داعياً إلى أهمّية الإسراع بانعقاد اجتماع اللجنة العراقيّة ـ المصريّة العليا المُشترَكة لتفعيل ملفات التعاون الثنائيّ في سائر المجالات.