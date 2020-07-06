بعد ضربات ليبيا.. "طيران مجهول" يقصف الاحتلال التركي شمال سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره "لندن"، اليوم، استهداف جوي نفذته طائرات مجهولة حتى اللحظة، على مواقع للاحتلال التركي شمال سوريا، لتستمر خسائر تركيا بعد ضربات طالتها في قاعدة الوطية بليبيا والتي قيل في البداية إنه "طيران مجهول" لكن تبين لاحقا قيام الجيش الليبي بالعملية.

وأوضح "المرصد" أن الضربات التي وقعت شمال سوريا كانت على قرية شاخات الواقعة عند أطراف بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي والتي تخضع لسيطرة الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية الموالية لها.

وذكر "المرصد" أنه جرى كذلك استهداف بلدة حمام التركمان بريف الرقة الشمالي، إلا أن الصاروخ لم ينفجر، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الطائرات المسيرة والخسائر.