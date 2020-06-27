عضو النواب الليبي: حكومة السراج جلبت الاحتلال التركي.. والشعب يرحب بخطاب السيسي

أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، أن الصراع الدولي على ليبيا، ينقسم إلى قسمين، أولهما يهدف لنهب ثروات البلاد، والثاني يهدف للحصول على منطقة نفوذ، فليبيا في السابق لم تكن منطقة نفوذ لأي دولة أما الآن، وبسبب اتفاق الصخيرات، وحكومة السراج التي جلبت الاحتلال التركي، أصبح الجميع يتصارع عليها من أجل مصالحه.

وأضاف في تصريح أوردته "بوابة أفريقيا" الإخبارية، اليوم، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، استُقبل بترحيب من كل قبائل وأطياف الشعب الليبي، وعبر عن دفاع مصر، عن أمنها وعمقها الاستراتيجي، وكذلك حمل رسالة واضحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدم محاولة التقدم إلى ما بعد خط وقف إطلاق النار الدولي، الذي سماه بالخط الأحمر، كما أن هذا الخطاب أثبت أن الشعب العربي في مصر وليبيا، شعب واحد.

وأشار إلى مواقف الدول العربية والأجنبية تجاه ليبيا والمبادرة المصرية، موضحا أن هنالك تقارب مصري جزائري وتفاهم على أن الحل في ليبيا لن يكون عسكريا، وهو ما أثبت أن الجزائر، تقف مع الشعب الليبي المتطلع للاستقرار، وكذلك الموقف التونسي، رغم أن تونس، تحفظت على بيان وزراء الخارجية العرب.

وأضاف أن الموقف الروسي، لم يتغير، ولم تنجح تركيا في إقناع الروس بالتوقف عن دعم البرلمان المنتخب شعبيا والجيش المنبثق عنه، وبالتالي فإن روسيا، لن تسمح بأن تسيطر تركيا، على مدينة سرت والموانئ النفطية، وهي تعمل من أجل وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة والعودة إلى التفاوض، ما يجعلها تتفق تماما مع المبادرة المصرية، ومع سياسة فرنسا في ليبيا والبحر المتوسط.