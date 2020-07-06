هل مصر تخطت مرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا؟.. "الصحة" تجيب

قال الدكتور أحمد شوقي عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن انخفاض معدل إصابات فيروس كورونا المستجد، مؤشر لتخطي ذروة انتشار الفيروس، لكن نحن في انتظار بضع أيام أخرى؛ للتأكد من تخطي المرحلة.

وأضاف شوقي، لـ"الوطن"، أنه يجب استمرار انخفاض الأعداد لمدة أسبوعين متتالين على الأقل، وعلى المواطنين اتباع كل الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الدولة للاستمرار في معدلات الانخفاض.

وبالرجوع للبيانات اليومية الصادرة من وزارة الصحة تلاحظ تراجع معدل الإصابات بالفيروس، خلال الأسبوع الماضي، ولا يزال هناك تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات، حيث سجل في يوم 29 يونيو 1566 حالة جديدة، وبدأ من هذا التاريخ انخفاض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي سجلت مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة شفيت، ونحو 3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.