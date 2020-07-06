الصحة تحذر من ارتداء حديثي الولادة للكمامة: التباعد الاجتماعي أفضل

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ ارتداء الأطفال حديثي الولادة للكمامة، يزيد مخاطر الاختناق لديهم، إذ إنّ المجرى التنفسي يكون ضيقا، موضحا أنّ البديل هو التباعد الاجتماعي، وعدم السماح لأي شخص بالتقرب للأطفال، وغسل اليدين بالمياه والصابون جيد لحمايتهم.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه إذا استمر معدلات انخفاض الإصابة بفيروس كورونا ولم ترتفع مرة أخرى، فقد مررنا بمرحلة ذروة الفيروس، والأيام المقبلة هي التي ستحدد ذلك.

وتابعت: "ما زلنا في الموجة الأولى من الفيروس ولم ننته منها، وهناك بعض الدول ظهر فيها موجة ثانية"، موضحة أنّ الموجة الثانية قد تحدث بعد الانتهاء من الأولى أو في أعقابها مباشرة.

وأكدت أنّ الأمور مستقرة إلى حد ما، حتى في الدول التي ظهر فيها موجة ثانية لم يكن بها مشكلات كبيرة، والمعدلات لم تكن بصورة أصعب من الأولى، مشيرا إلى أنّ حدة الفيروس انخفضت خلال الأيام الماضية.