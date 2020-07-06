وزير الصحة الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الباكستاني، ظفر ميرزا، اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ميرزا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "بناء على النصائح الطبية قمت بعزل نفسي في المنزل وأقوم باتخاذ إجراءات الحماية كافة، لدي أعراض طفيفة"، وفقا لما ذكرته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية.

جدير بالذكر، أن ميرزا انضم لقائمة المصابين بالفيروس الوبائي في الحكومة الباكستانية، حيث أعلن وزير الخارجية شاه محمود قريشي، الأسبوع الماضي، إصابته بكورونا وخضوعه إلى العزل المنزلي، إلى جانب مسؤولين آخرين.

باكستان تسجل 3344 إصابة جديدة بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية، في وقتا سابق، اليوم، تسجيل 3344 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 231 ألفا و818 حالات.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني، أن الوزارة سجلت 50 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 4762 حالة.