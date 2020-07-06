صور.. أعضاء مجلس الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة، اليمين القانونية من دفعتي 2014 و2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233، 238 لسنة 2020، ودلك بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من قيادات المجلس الخاص بمجلس الدولة.

وهنأ رئيس مجلس الدولة، الأعضاء الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

وحلف اليمين، اليوم الإثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129 بالقرار الجمهوري المعين به، و من رقم 130 حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به.

وحدد المجلس عدة ضوابط لحلف اليمين للحضور فيما يلي:

1- الحضور بالزي الرسمي.

2- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.

3- يتعين على الذين يعملون في أي جهة، تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.

4- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.

5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، كارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.

جدير بالذكر، أن مجلس الدولة، حرص على تعقيم جميع القاعات بالمجلس جيدا في كل وقت، وألزم جميع الحضور بارتداء الكمامات، وكذلك وفر أجهزة قياس درجات الحرارة لتأمين تواجد المواطنين، وذلك بناء على تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والأمين العام المستشار طه كرسوع.