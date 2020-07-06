حفتر يبحث مع رؤساء أركان ومديري القيادة العامة خطط المرحلة المقبلة

بحث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم، مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة وقائدي غرف العمليات العسكرية، الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة.

وذكرت القيادة العامة في بيان، أوردته "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية، أن الاجتماع تناول أيضا عددا من الملفات المتعلقة بمهام قوات القيادة العامة في جميع الاتجاهات.

وتفقد حفتر، السبت الماضي، عددا من معسكرات القيادة العامة في مدينة بنغازي للاطلاع على جاهزية القوات.

والتقى المشير حفتر، في 28 يونيو الماضي، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، لمناقشة سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد "تسوية سياسية عادلة وفقًا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات".