الجيش الليبي: حفتر اتخذ قرارات صعبة الفترة الماضية تؤكد سعيه للسلام

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر اتخذ عدة قرارات صعبة على مدار الفترة الماضية تؤكد سعيه للسلام، مثل وقف إطلاق النار وإعلان الهدنة أكثر من مرة بالرغم من تقدم القوات، كما اتخذ قرارا بالتراجع لسرت والجفرة بعدما كانت قوات الجيش على مشارف قلب العاصمة طرابلس.

وأضاف "المسماري"، خلال تصريحات له على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن خليفة حفتر اتخذ هذه القرارات من أجل السلام والاستقرار، وحقن دماء المدنيين الليبيين التي تسير على الأراضي الليبية، بينما الأطراف الأخرى المعادية يستخدمون أوراقا فاسدة ومرتزقة بدعم تركي، مؤكدًا أن المعركة في ليبيا حال تطورها ستصبح ليبيا وعاصمتها طرابلس ساحة لمعركة دولية.

وقدم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشكر والتقدير للدور العربي والقومي بصفة عامة في الأزمة الليبية، والشكر للدور المصري الفعال بشكل خاص، على سعية لفرض الاستقرار ومساعدة الاخوة الليبيين وفرض الأمن على كامل الأراضي الليبية وهذا هو المطلوب.