السفير الألماني بعد لقائه حفتر: يجب استئناف محادثات 5+ 5 لوقف النار

كشف السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، محاور النقاش مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر الذي التقاه، اليوم ، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال أوفتشا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "من خلال اجتماع اليوم مع الجنرال حفتر، عبرت عن قلقي حيال المواجهات العسكرية المستمرة وتأثيرها المقلق على السكان المدنيين. لقد شجعت على استئناف محادثات 5+5 بشكل بناء من أجل وقف إطلاق نار يمكن الوثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية"، على حد تعبيره.

ويأتي ذلك فيما قال المشير حفتر، اليوم، إن الجيش الوطني الليبي سيواصل الحفاظ على سيادة البلاد، وذلك خلال استقباله السفير الألماني في ليبيا.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن المشير حفتر استقبل اليوم في مكتبه بمقر القيادة العامة، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة أن القائد العام عبر خلال اللقاء عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا.

وأشار مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن المشير حفتر أكد استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

وأضاف مكتب الإعلام في القيادة العامة أنه تم خلال هذا اللقاء الحديث حول إعلان القاهرة الذي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق.

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن أوفتشا أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.