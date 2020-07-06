ضبط بطل فيديو "من النهارده مفيش حكومة" في المطرية

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو "من النهارده مفيش حكومة"، تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في أثناء سب وقذف أحد جيرانه وتحطيم سيارته بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المطرية.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بتلقيه بلاغ من تامر محمد بقيام جاره "سيد"، عاطل، بتحطيم سيارته باستخدام حجر وسلاح أبيض "سنجه"، والتعدي عليه بشكل مستمر، لامتناعه عن التحدث مع المتهم، ورفضه دفع مبالغ مالية له على سبيل الاتاوة، وتشكل فريق بحث، وجرى التأكد من صحة البلاغ.

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.