القبض على عاطل قتل خالته لسرقتها قبل الإفطار بالمنوفية

تمكن ضباط مديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل لقيامه بقتل خالته في نهار رمضان قبل الإفطار بهدف سرقة مشغولاتها الذهبية، في مركز منوف، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تعود أحداث الواقعة، إلي تلقي اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالعثور على جثه هامدة بداخل شقتها خنقا واختفاء أموالها ومشغولاتها الذهبية في مركز منوف، وتبين أن المتهم قام بقتلها بهدف السرقة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مديرية أمن المنوفية، من القبض على "ف.ح" عاطل نجل شقيقتها، في مكان اختباؤه بوادي النطرون وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة بغرض السرقة.