مبيعات السيارات البريطانية تشهد بعض الانتعاش في يونيو مع انخفاض طفيف

منذ بداية العام، واندلاع الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم بسبب جائحة "كوفيد19"، حيث تسببت في انخفاض معدل مبيعات شركات السيارات، ولكن خلال شهر يونيو الماضي أظهرت صناعة السيارات البريطانية علامات تحسن، حفزتها لإعادة فتح صالات العرض بعد إجراءات الإغلاق المصممة للحد من أنتشار الفيروس.

وحسب ما ذكرته "جمعية مصنعي السيارات والتجار" في بيان لها فإن مجموع التسجيلات الشهر الماضى بلغ 145377 سيارة ، وقالت إن الانخفاض بنسبة 35% مقارنة بيونيو 2019 حيث سجلت 223.421 ، وأضاف التقرير أن الحصيلة مازالت حتى الآن أقل بنسبة 49%.

وحسب ما ذكره بلومبرج في تقريره: "أسواق السيارات الأوروبية الأخرى تتقدم إلى الأمام، بدعم من الحوافز الحكومية لتشجيع السائقين على التجارة في السيارات القديمة للسيارات الجديدة، وفي فرنسا ارتفعت مبيعات السيارات للمرة الأولى هذا العام في يونيو، كما هو الحالي في كلًا من ألمانيا وأسبانيا حيث اعلنتا عن حزم المساعدات للصناعة، في حين دعا فريق SMMT إلى دعم الدولة، قائلا إن وظيفة واحدة من كل ست وظائف معرضة للخطر، ومن المتوقع أن تكون المملكة المتحدة من بين أكثر الاقتصادات الغربية تضرراً".

ومن جانبه قال مايك هاويس المدير التنفيذي لشركة SMMT "على الرغم من ترحيبنا بارتفاع الطلب إلى مستويات أعلى من أدنى مستوياتها التي شهدناها أثناء فترة الإغلاق، فإن هذا ليس انتعاشاً".