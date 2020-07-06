إيران تسجل 2613 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتخطى 243 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما لاري، في تصريح صحفي، إنه بعد الإعلان عن الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 243051 إصابة.

وأضافت لاري، أن 160 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس سُجلت في الساعات الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11731 حالة.

وأوضحت المتحدثة الإيرانية، أن حالات الشفاء بلغت 204083 حالة في عموم البلاد.