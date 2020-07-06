الأعلى للإعلام يقرر تدشين صفحة رسمية للمجلس على مواقع التواصل

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنشاء صفحة رسمية باسم المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المجلس، قرر في أول اجتماع رسمي له اليوم، برئاسة كرم جبر، اختيار صالح الصالحي وكيلا، وتقرر إرجاء اختيار الأمين العام الذي يشغله حاليا الدكتور عصام فرج، إلى اجتماع السبت المقبل.

كما قرر تكليف الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس، بالإشراف على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس، على أن يكون موقع المجلس، قاصرا على نشر أخبار المجلس والأبحاث والدراسات الخاصة بالإعلام والصحافة، وكموقع خدمي، وإنشاء نوافذ خدمية خاصة بالتراخيص والشكاوى.