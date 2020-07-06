كرم جبر: "الأعلى للإعلام" سيفتح ملف التراخيص بشفافية ودون مجاملات

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يفتح ملف تراخيص وسائل الإعلام بدون مجاملات، فضلا عن ضرورة نشر الميزانيات الخاصة بالوسائل بشفافية.

وأوضح جبر في حديثه لبرنامج مساء dmc على قناة dmc الفضائية، أن المجلس سيتلقى أيضا شكاوى المواطنين من الإعلام، موضحا أن المجلس السابق بذل جهودا جيدة في هذا الموضوع وأن المجلس الجديد تنفيذ قواعد لتنقية المجال الإعلامي من بعض الشوائب لتكون المحاسبة ذاتية.

وسرد جبر بعض الأمثلة لما اعتبره مخالفات ترتميها بعض وسائل الإعلام قائلا "بعض وسائل الإعلام تنقل دون تدقيق من مواقع التواصل الاجتماعي وهذا مجرم قانونا، أيضا هناك من ينشر أخبار وفاة فنانين مثلا غير دقيقة، ما يسبب ألما لعائلة الفنان"، مؤكدا أنه إذا قدمت شكوى تتعلق بنشر خبر دون تدقيق سيكون هناك إجراء سريع من قبل المجلس.

وشدد رئيس الأعلى للإعلام على أن العلاقة بين طرفي الأمة للمسلمين والأقباط لا يجب عمل فتنة أو تحريض بينهما لأن العلاقة قوية ومتماسكة "وسنراقب أي تصرفات تمس هذا التوجه، كما أن الجرائم الإرهابية هناك ضوابط يجب عدم نشر الجثث والأشلاء ونحترم حرمة الأموات كما نحترم حياة الحياة ونرفض ثقافة الجنازات فيجب تعظيم ثقافة البطولة بدلا من لطم الخدود".

وأشار جبر إلى أن المجلس سيعمل على ضبط الإيقاع في النواحي التي تتعلق بالناس، وتابع "النشاط الرياضي وما يحدث من إثارة حروب وفتن بين الأهلي والزمالك يجب أن نحرص على أن يضع الرياضيين الكبار وضع ضوابط ومن يخرج عليها سيعاقب".

وقال أيضا إن بعض القضايا تحقق فيها وسائل الإعلام وتصدر أحكام ولا احد يعتذر اذا كان حكمه خطأ، موضحا "الطالب الأمريكي المتهم بالاغتصاب لم يقدم ضده إلا شكوى واحدة عبر موقع النيابة العامة إذا أين الأدلة ممكن يكون مدان فيأخذ أقصى عقوبة".

وتابع "سنعمل جميعا كمجلس وهيئات ونقابات لإصدار قانون إتاحة حرية المعلومات فحجب المعلومة لمدة دقائق يساوي انتشار الشائعات لمدة ساعات وربما إعلام والمهم أن تكونوا المعلومة حقيقية وألا يكون الغرض النفي دون ادلة".

ولفت إلى أن المجلس والهيئتين جهات مستقلة بنص الدستور وعلى قدم المساواة وسيتم التنسيق بينهما في الكثير من الأعمال ومن بينها تغطية انتخابات مجلس الشورى.