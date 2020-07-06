اعرف عمرها.. نصائح يجب اتباعها عند شراء الأضحية قبل عيد الأضحى

مع اقتراب موعد عيد الأضحى، يتسابق الكثيرون لشراء الأضاحي بمختلف أنواعها قبل شهر من العيد، حيث إن ذبح الأضاحي من أهم مظاهر الاحتفال الديني والاجتماعي بتلك المناسبة صاحبة القدسية الكبيرة، ويحرص الكثيرون عند شراء المواشي للحصول على اختيار المشبعة باللحوم، وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الأضحية، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- يجب ألا يقل عمرها عن عام وألا يكون أحد قرونها مكسورا.

- يجب ألا تكون قدمها مكسورة أو أحد أذنيها مجروحة.

- ضرورة التأكد من سلامة الجلد والفرو كونهم خاليين من الأمراض الجلدية.

- العمر الملائم للذبح يتراوح بين 8 و12 شهرا، ويظهر ذلك على طراوة لحم الخروف.

طريقة معرفة عمر الأضحية

- أقل من عام: تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية بيضاء ولبنية متماثلة.

- عام: تختلف أحد الأسنان الأربعة في الشكل واللون والحجم.

- بين عام وعامين: يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، مع وجود 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان صغيرتان.

- 3 سنوات: يكون قد استبدل 3 من الأسنان اللبنية الصغيرة بأسنان طويلة.

- 4 سنوات: يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان طويلة حادة.

- أكبر من 4 سنوات: يلاحظ وجود 8 أسنان كبيره صفراء اللون.