الأعلى للإعلام يسند لجنة علاج كبار الصحفيين للمستشار محمد عبدالسميع

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إسناد لجنة علاج كبار الصحفيين والإعلاميين، للمستشار محمد عبدالسميع، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

ووفقا للقرار الذي حصلت عليه "الوطن"، فإن المجلس كلف اللجنة، بوضع قواعد الصرف وشروط الاستحقاق.

وكان المجلس، قرر في أول اجتماع رسمي له اليوم برئاسة كرم جبر، اختيار صالح الصالحي وكيلا، وتقرر إرجاء اختيار الأمين العام الذي يشغله حاليا الدكتور عصام فرج.

ويضم المجلس في تشكيله الجديد 8 أعضاء بخلاف رئيس المجلس وهم "المستشار محمد عبد السميع اسماعيل- نائب رئيس مجلس الدولة، أمير نبيل جميل إبراهيم، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم، ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عزة السيد مصطفى عبدالنبي، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، صالح عبد السميع الصالحي، صحفي ووكيل المجلس، نشأت محمد محمد الديهي، إعلامي، رانيا متولي هاشم، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي، ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات.