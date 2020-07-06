مدبولي: نحتاج مئات المليارات لإصلاح العمران العشوائي المنفذ في 40 سنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لا بد أن نتوقف عند نقطة تكلفة العمران العشوائي، الذي شهدته الدولة على مدار 40 عاما، الذي يحتاج مئات المليارات لإصلاحه، مدللا على ذلك، بحركة العمران التي تحيط بالمحاور التي يتم تنفيذها في منطقة ترعة الزمر.

وقال "مدبولي"، في تصريحات صحفية له، على هامش الجولة التفقدية التي أجراها بمحافظة الجيزة اليوم، إنه كان من الواجب ألا يتجاوز ارتفاع العقارات بمنطقة ترعة الزمر عن 5 أو 6 طوابق، لكنها تحولت إلى أبراج شاهقة، تحتوي على 14 أو 15 طابقا، وهذا النموذج لا يتواجد فقط في محافظة الجيزة، بل يوجد في مناطق أخرى عديدة على مستوى الجمهورية، ما يؤثر في خط تنظيم العمران والمرافق، بجميع هذه المناطق، وهو ما يُكلف الدولة مئات المليارات لإصلاحه.

وقال رئيس الوزراء، إنني إذا تحدثت كخبير تخطيط عمراني قبل أن أكون رئيسا للوزراء، فإنه يمكنني التأكيد أن شوارعنا في مدننا الكبيرة، تنفرد بظاهرة خطيرة لا توجد في أي مكان على مستوى العالم، حيث تحولت هذه الشوارع إلى "جراجات عامة مفتوحة"، وهو ما يعوق حركة السيارات بها.

وأردف: "من هنا نحن كدولة، كان يتوجب علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قرارا بإيقاف حركة البناء بالكامل في الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية، لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف".