مراجعة "أون لاين" لفيزياء الثانوية العامة بمطروح

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، مراجعة في مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة علمي علوم، وذلك عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمطروح "فيس بوك".

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مادة الفيزياء يراجعها خبير المادة علي بسيوني صاحب الشرح المبسط والمعلومات القيمة، والذى يتابعه جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة علمي علوم على صفحة المديرية.

وأضاف "النيلي" أن المديرية لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم للطلاب من أبناء مطروح، من خلال المراجعات النهائية فى جميع المواد بالمجان، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.