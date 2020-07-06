ضبط طالب بأسيوط لتسريبه امتحانات الثانوية العامة عبر "واتس آب"

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لـ وزارة الداخلية، تسريب مسؤول عن إدارة مجموعات مسماة (بالنجاح علمي رياضيات 3 ث)، (بالنجاح أدبي 3 ث)، (بالنجاح علمي علوم 3 ث) بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة "مادتي اللغة الإنجليزية والديناميكا".

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب – مقيم بديروط في أسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، ومديرية أمن أسيوط تم استهداف وضبط المتهم المذكور بمحيط محل إقامته.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وإنشاءه وإدارة المجموعات المُشار إليها بغرض مساعدة الطلاب على الغش في أثناء تأدية الامتحانات، والاستفادة مادياً جراء ذلك، وأضاف بتخلصه من هاتفه المحمول والشريحة المستخدمة عقب علمه بضبط القائمين على إدارة مجموعات مماثلة ممن تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.